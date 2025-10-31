Il voto in Senato di giovedì 30 ottobre ha spalancato le porte alla possibilità di organizzare un referendum confermativo sul disegno di legge costituzionale sulla giustizia, voluto fortemente dal ministro Carlo Nordio, che prevede - tra le varie norme - l'introduzione della s eparazione delle carriere dei magistrati. L'approvazione della riforma ha visto delle pesanti spaccature tra le forze di opposizione: non solo all'interno delle Aule del Parlamento, per cui Italia Viva si è astenuta e Azione ha addirittura sempre votato a favore in tutte e quattro le letture, ma anche al di fuori degli ambienti frequentati attualmente dai rappresentanti eletti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Di Pietro e non solo: la lista degli insospettabili che voteranno Sì al referendum sulla giustizia