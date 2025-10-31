Domani, primo novembre, alle ore 17.30, viene inaugurata alla villa Smilea di Montale la mostra " Due sguardi sul contemporaneo ", in cui le opere di Vincenzo Di Piazza (in foto) dialogano con quelle dello sculture e pittore toscano Arturo Carmassi, scomparso nel 2015. La mostra, a cura di Luigi Masala, sarà presentata, durante l’inaugurazione, dall’architetto Roberto Agnoletti. L’esposizione si potrà visitare nelle sale al primo piano della Smilea, con ingresso libero, fino al 16 novembre, dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 16 alle 19, e la domenica dalle 11 alle 19. L’esperienza creativa di Vincenzo Di Piazza, in arte Vince, si colloca nel filone dell’ arte povera, essendo caratterizzata dall’utilizzo di materiali del quotidiano, di uso comune e dell’ambiente dei lavori edili che vengono trasformati fino ad acquisire una nuova vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Di Piazza, mostra alla Smilea