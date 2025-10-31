Di corsa in treno verso Roma La nuova galleria ora è servita
GENGA (Ancona) Calato il buio, illuminato da potenti fari, ieri è stato abbattuto il diaframma della galleria La Rossa in a Genga dove sono in corso i lavori di potenziamento (raddoppio) della linea Orte–Falconara, lotto Genga-Serra San Quirico. L’operazione di abbattimento del diaframma, realizzata con gli escavatori, segna il completamento della galleria con l’apertura del passaggio tra i due fronti dei lavori, ed è avvenuta con l’impiego di escavatori. La galleria La Rossa, lunga 1.196 metri, rappresenta una delle più importanti opere del complessivo progetto di raddoppio ferroviario e riguarda il lotto 2 (Genga Serra San Quirico), finanziato in prevalenza con fondi del Pnrr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
