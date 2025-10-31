Devastante Andrea Delogu la prime parole dopo la morte del fratello Evan

Andrea Delogu vive giorni di silenzio e dolore profondo dopo la morte del fratello diciottenne Evan Oscar, rimasto vittima di un incidente stradale a Igea Marina Bellaria. Il ragazzo, alla guida della sua moto, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo contro due pali, un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. La conduttrice, 43 anni, era legatissima al fratello minore, che considerava quasi un figlio. La notizia del decesso le è arrivata mentre si stava recando alle prove di “Ballando con le Stelle”, il programma di Rai 1 in cui è tra le concorrenti più amate di questa edizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

