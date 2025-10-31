Detenuta del carcere di Rebibbia fa sesso col marito davanti al figlio minore | interrotti dai secondini

31 ott 2025

Una detenuta del carcere di Rebbibia è stata sorpresa dagli agenti mentre aveva un rapporto sessuale col marito nella sala colloqui alla presenza del figlio minore. Deve rispondere di atti osceni in luogo pubblico, con l'aggravante della presenza di un minore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

