Desertificazione finanziaria il caso Trentola Ducenta | 20mila abitanti senza uno sportello
Anche la provincia di Caserta finisce nel bollettino della “desertificazione bancaria” che sta ridisegnando la geografia finanziaria del Paese. A lanciare l’allarme è l’Osservatorio della Fondazione Fiba di First Cisl, che nel suo ultimo rapporto — basato su dati Banca d’Italia e Istat aggiornati. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Meno banche, più disuguaglianze: la "desertificazione finanziaria" sta erodendo i nostri territori. Nel 2024 sono stati chiusi oltre 500 sportelli bancari in Italia, mentre le aree interne e più svantaggiate pagano il prezzo più alto: spopolamento, chiusura di PMI,