Dermatite atopica Trattamenti consigli e un calcio allo stress
Un’infiammazione cronica della pelle non contagiosa, spesso diagnosticata tardivamente perché confusa con altre patologie. La dermatite atopica – caratterizzata da prurito intenso con fasi alterne di miglioramento spontaneo e peggioramento – interessa in Italia fino al 20% della popolazione pediatrica e circa l’8% di quella adulta. Nella maggior parte dei casi, la malattia si manifesta nei primi 5 anni di vita, anche se sono sempre più frequenti forme a insorgenza tardiva. Facciamo il punto con Luigi Esposito, dermatologo dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano, diretto dal professor Antonino Di Pietro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
