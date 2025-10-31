Dermatite atopica Trattamenti consigli e un calcio allo stress

Un’infiammazione cronica della pelle non contagiosa, spesso diagnosticata tardivamente perché confusa con altre patologie. La dermatite atopica – caratterizzata da prurito intenso con fasi alterne di miglioramento spontaneo e peggioramento – interessa in Italia fino al 20% della popolazione pediatrica e circa l’8% di quella adulta. Nella maggior parte dei casi, la malattia si manifesta nei primi 5 anni di vita, anche se sono sempre più frequenti forme a insorgenza tardiva. Facciamo il punto con Luigi Esposito, dermatologo dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano, diretto dal professor Antonino Di Pietro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

