derby e oxford tornano in campo e vincono a colpi di charme

C ’è una partita che si gioca ogni autunno sul terreno della moda: quella tra stile femminile e maschile. E il match di stagione ha un nome preciso, derby. Niente a che vedere con il calcio, anche se il lessico è lo stesso. Le scarpe derby, infatti, devono il loro nome piuttosto al Duca di Derby, signorotto elegante che per primo le sfoggiò nell’Ottocento durante le battute di caccia. Da allora, le mitiche scarpe stringate sono diventate le rivali storiche delle oxford, simili nella silhouette, ma più formali e compatte nell’allacciatura. Mocassini bicolor: cinque look per indossarli in autunno X Leggi anche › Successo garantito. 🔗 Leggi su Iodonna.it

