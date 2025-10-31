Demolizione del villino Rina del quartiere Pineta Italia Nostra presenta un esposto e chiede il sequestro del cantiere
Dopo la denuncia pubblica, la sezione locale di Italia Nostra ha presentato un esposto in procura per una “urgentissima richiesta di sequestro e consulenza tecnica” in relazione alla demolizione del villino Rina in via Figlia di Iorio a Pescara. “Si tratta – spiega l’associazione - di un edificio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Villino Via Pignotto, 3, Nereto (TE) Data Asta : 12 Dicembre 2024 Offerta minima €68.343,75 Per l’Assistenza Completa dallo studio dei documenti (perizia, catasto e debiti), quindi per l'analisi dei costi (imposte, oneri e spese), per la richiesta di sopralluogo e p - facebook.com Vai su Facebook
Roma: questa mattina al via la demolizione di due ville abusive di un clan Sinti - È iniziata da poco da parte dei Vigili del Fuoco la demolizione nel quartiere Finocchio a Roma di due ville edificate abusivamente di un clan Sinti in via Prataporci. Lo riporta fanpage.it
Al via la demolizione dei grattacieli quartiere Cogne - Nei prossimi giorni entreranno in funzione le macchine speciali, dotate di bracci meccanici e pinze per ... ansa.it scrive
Trenta nuovi alloggi popolari nel quartiere Cogne - Le soffitte delle case Giacchetti saranno trasformate in nuove unità abitative da assegnare ai cittadini inseriti nelle graduatorie Erp ... Riporta rainews.it