Demolire la Casa Bianca | Trump balla da solo tra ruspe e lampadari

It.insideover.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 ottobre scorso, le ruspe hanno iniziato a mordere la facciata Est della Casa Bianca. Non era un ordinario restauro, ma la demolizione della East Wing, un’ala storica costruita nel 1902 e ampliata nel 1942 per ospitare l’ufficio della first lady, un piccolo cinema presidenziale e il celebre Jacqueline Kennedy Garden. Tutto spianato per far posto a un nuovo progetto: una sala da ballo di circa ottomilaquattrocento metri quadrati, capace di accogliere fino a novecentonovantanove ospiti, voluta da Donald Trump e presentata come “ privatamente finanziata ”, quindi “ a costo zero per i contribuenti ”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

demolire la casa bianca trump balla da solo tra ruspe e lampadari

© It.insideover.com - Demolire la Casa Bianca: Trump balla da solo tra ruspe e lampadari

Contenuti che potrebbero interessarti

Cos'è l'ala est della Casa Bianca e perché Donald Trump l'ha demolita, i lavori per fare una sala da ballo - Donald Trump demolisce l’ala est della Casa Bianca per costruire una sala da ballo da 300 milioni di dollari, scatenando le polemiche ... Secondo virgilio.it

demolire casa bianca trumpTrump e le ruspe alla Casa Bianca: "Musica perle mie orecchie, è il suono dei soldi" - Il progetto costerà 300 milioni di dollari e cancella un pezzo di storia degli Stati ... Secondo lastampa.it

demolire casa bianca trump“Melania Trump perplessa sulla sala da ballo alla Casa Bianca, preoccupata per la demolizione” - Il presidente vuole costruire una sala da ballo da mille persone mentre la First Lady esprime perplessità sul progetto da 250 milioni ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Demolire Casa Bianca Trump