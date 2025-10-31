Demolire la Casa Bianca | Trump balla da solo tra ruspe e lampadari

Il 20 ottobre scorso, le ruspe hanno iniziato a mordere la facciata Est della Casa Bianca. Non era un ordinario restauro, ma la demolizione della East Wing, un’ala storica costruita nel 1902 e ampliata nel 1942 per ospitare l’ufficio della first lady, un piccolo cinema presidenziale e il celebre Jacqueline Kennedy Garden. Tutto spianato per far posto a un nuovo progetto: una sala da ballo di circa ottomilaquattrocento metri quadrati, capace di accogliere fino a novecentonovantanove ospiti, voluta da Donald Trump e presentata come “ privatamente finanziata ”, quindi “ a costo zero per i contribuenti ”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Demolire la Casa Bianca: Trump balla da solo tra ruspe e lampadari

