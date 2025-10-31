Dopo l’enorme successo della prima stagione, Landman è pronta a tornare sul piccolo schermo tra sete di potere, vendetta e tensioni familiari: l’uscita del secondo capitolo della storia è fissata al 16 novembre, ovviamente su Paramount+, e l’attenzione generale è tutta per Demi Moore. Non solo perché il suo personaggio, Cami Miller, sarà ora al centro della scena ma anche per il look sofisticatissimo scelto in occasione del red carpet. Demi Moore, l’abito midi in denim per Landman 2: il look nel dettaglio. È un’indiscussa icona di bellezza ed eleganza, Demi Moore: da The Substance in poi, pellicola che ha segnato la sua rinascita artistica e non, la sua luce è immensa e non c’è apparizione pubblica in cui non catalizzi ogni sguardo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Demi Moore, il look minimal chic sul red carpet di Landman 2