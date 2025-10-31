Delogu il padre | Andrea considerava Evan come un figlio la conduttrice | Sono devastata

Oggi alle 15 l'ultimo saluto a Evan, il fratello 18enne di Andrea Delogu morto in un incidente: commosso il ricordo dei familiari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Delogu, il padre: “Andrea considerava Evan come un figlio”, la conduttrice: “Sono devastata”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Evan Delogu, l'annuncio del padre Walter poco fa: cosa hanno fatto sapere - facebook.com Vai su Facebook

San Patrignano, i contrasti con Muccioli, l'estorsione, la nuova vita, la morte del figlio: chi è Walter Delogu, padre di Andrea e Evan - X Vai su X

Chi è Walter Delogu, il padre di Andrea e Evan: San Patrignano, i contrasti con i Muccioli e Red Ronnie e la nuova vita contro la droga - Walter Delogu, origini sarde ma vive da anni in Romagna: è stato l'autista di Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità per tossicodipendenti, ma venne condannato per estorsione. Da msn.com

Chi è Walter Delogu, il padre di Andrea ed Evan - Walter Delogu, noto al grande pubblico per la partecipazione alla serie Netflix “Sanpa” sulla comunità di San Patrignano, è il padre di Andrea ed Evan ... Riporta dilei.it

Walter Delogu: «Andrea amava Evan come un figlio, aveva già pronto per lui un posto a Roma. Ora bisogna continuare anche per lui» - La conduttrice, oggi travolta dal dolore, aveva già preparato per lui una stanza a Roma, pronta ad accoglierlo ... Lo riporta msn.com