Delitto Meredith Kercher ex pm fa il nome di un nuovo coinvolto | Fuggì all'estero ma nessun nuovo fascicolo

Il pm che 18 anni fa coordinò le indagini sul delitto di Meredith Kercher avrebbe fatto alle autorità il nome di una nuova persona fuggita all'estero dopo l'omicidio. Il nome di questa persona, un uomo misterioso, sarebbe stato fornito al pm da una fonte bene informata. Sull'omicidio però non è stato aperto alcun nuovo fascicolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

