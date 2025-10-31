Delitto Isabella Noventa concessa la semilibertà a Manuela Cacco

Nove anni dopo uno dei delitti più sconvolgenti del Veneto, torna a far parlare di sé la vicenda di Isabella Noventa. Il Tribunale di Sorveglianza ha concesso la semilibertà continua a Manuela Cacco, l’ex tabaccaia veneziana di Camponogara condannata a 16 anni e 10 mesi per complicità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

