Delitto Isabella Noventa concessa la semilibertà a Manuela Cacco
Nove anni dopo uno dei delitti più sconvolgenti del Veneto, torna a far parlare di sé la vicenda di Isabella Noventa. Il Tribunale di Sorveglianza ha concesso la semilibertà continua a Manuela Cacco, l’ex tabaccaia veneziana di Camponogara condannata a 16 anni e 10 mesi per complicità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
La donna partecipò all'omicidio della segretaria 55enne nel 2016 insieme ai fratelli Sorgato VIDEO #ManuelaCacco #IsabellaNoventa #omicidio #FreddySorgato #DeboraSorgato - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Noventa, concessa la semilibertà a Manuela Cacco - Era stata condannata a 16 anni di reclusione per il delitto della 55enne di Albignasego, uccisa tra il 15 e il 16 gennaio del 2016. Lo riporta rainews.it
Omicidio Isabella Noventa, semilibertà per l’ex tabaccaia Manuela Cacco complice del delitto Noventa - L’ex tabaccaia veneziana sta scontando una pena di 16 anni e 10 mesi di reclusione per aver partecipato all’omicidio di Isabella Novent ... corrieredelveneto.corriere.it scrive
Caso Isabella Noventa, concessa la semilibertà a Manuela Cacco - Con la semilibertà concessa, l’ex tabaccaia di Camponogara potrà lavorare ogni giorno fuori dal carcere della Giudecca, ma dovrà rientrare ogni notte. Come scrive padovaoggi.it