In questi giorni sono stati molti i colpi di scena relativi al delitto di Garlasco, non ultima l' iscrizione nel registro degli indagati di Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio. Nel commentare le ultime notizie, l'avvocato Antonio De Rensis, legale che assiste Alberto Stasi, ha dichiarato che si tratterà di un autunno molto caldo, come aveva annunciato tempo fa. Ospite stamani a Mattino Cinque, De Rensis e Federico Gallo, legale di Massimo Lovati (l'ex avvocato di Andrea Sempio), hanno discusso delle ultime informazioni relative al caso Garlasco e alle inchieste ad esso collegate. Giuseppe Sempio è adesso indagato per presunta corruzione: secondo gli inquirenti, Sempio avrebbe cercato di corrompere il pm Mario Venditti per ottenere l'archiviziazione dell'inchiesta sul figlio Andrea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Delitto di Garlasco, l'avvertimento dell'avvocato De Rensis: "L'autunno caldo è appena iniziato"

