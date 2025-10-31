Del Debbio sindaco di Milano? La risposta in diretta del conduttore sorprende tutti
Durante l’ultima puntata di Dritto e Rovescio, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, il giornalista Giuseppe Cruciani ha acceso la serata con una provocazione destinata a far discutere. In un confronto diretto e vivace, Cruciani ha proposto a Del Debbio di candidarsi a sindaco di Milano, scatenando un botta e risposta che ha messo in luce il confine sottile tra informazione, politica e spettacolo televisivo. Leggi anche: “Ci hai preso per deficienti ignoranti?”. È rivolta contro Del Debbio Un dialogo acceso sul futuro di Milano. Tutto è iniziato quando Cruciani, ospite fisso del programma, ha lanciato la sua proposta in modo diretto: «Secondo me la persona adatta a fare il sindaco di Milano sei tu. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
