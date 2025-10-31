Dehors dubbi sul regolamento | Parcheggi a rischio troppa burocrazia e servono controlli

È approdato in terza commissione il nuovo regolamento per i dehors, il documento che andrà a disciplinare l’utilizzo degli spazi pubblici da parte delle attività di somministrazione. Diciassette articoli e tre allegati, per tre aree cittadine con regimi diversi: il centro storico, le zone fuori. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

San Benedetto, il regolamento per i dehors è pronto: sarà approvato entro l’anno - Gli uffici dell’Urbanistica da tempo hanno ripreso il faldone dei dehors, già pronto durante il mandato di Pasqualino Piunti, poi congelato a seguito del Covid, e che ora va rispolverato poiché le ... Da corriereadriatico.it

Firenze, nuovo regolamento sui dehors: l’ipotesi di un taglio dei canoni - Con il nuovo regolamento comunale su dehors e tavolini a Firenze, in caso di rinnovo della concessione per gli esercenti non sono previsti ristori o facilitazioni ma un taglio dei canoni sulla base ... Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

Dehors invernali, nuovo regolamento: sarà la Soprintendenza a dare l’ok - E per le attività di ristorazione presenti in centro è già tempo di pensare all’inverno. Lo riporta ilrestodelcarlino.it