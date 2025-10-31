Degrado nella periferia della città sul litorale Otto anni di promesse non mantenute | FOTO

Casertanews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Mondragone vive una situazione di degrado nelle sue località periferiche, nonostante siano stati stanziati circa 15 milioni di euro per il rifacimento della rete fognaria. A denunciare la situazione è Antonio Belli, dirigente locale di Fratelli d’Italia, che punta il dito contro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

