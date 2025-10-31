Degrado e insicurezza in via Gioeni | il comitato chiede un incontro col prefetto
Il comitato Gioeni, che riunisce residenti e operatori commerciali della via, e delle aree limitrofe, ha chiesto un incontro urgente con il prefetto di Agrigento per discutere la crescente insicurezza del quartiere.Secondo quanto segnalato, il tratto iniziale di via Gioeni è spesso teatro di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondisci con queste news
Via dell’Abate nella morsa del degrado: tra giacigli di fortuna, sporcizia e insicurezza, il cortile del cinema 7B è diventato un bivacco a cielo aperto. Commercianti e residenti chiedono interventi urgenti per restituire dignità e sicurezza alla zona. https://www.tvq - facebook.com Vai su Facebook
Borseggi, furti, degrado, insicurezza e paura a Milano - X Vai su X