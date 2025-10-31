Decine e decine di artigiani impegnati per gli allestimenti
“Tra i protagonisti della grande macchina tecnica che permette di ospitare il Lucca Comics & Games ci sono anche decine e decine di artigiani ”. In occasione della nuova edizione della grande rassegna, il direttore di Confartigianato Imprese Lucca, Roberto Favilla, mette in luce il grande impegno messo in campo dagli artigiani. “Il lavoro per la realizzazione di alcuni allestimenti come degli impianti è frutto anche della maestria degli artigiani – aggiunge Roberto Favilla. Molti sono quelli lucchesi, ma in alcuni casi ci sono aziende che hanno dovuto far ricorso a professionisti che sono arrivati da fuori provincia o addirittura, come in un caso, da fuori regione, nello specifico, da Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Salento, sulla spiaggia decine di cuori disegnati sulla sabbia: è il messaggio d’amore del padre verso la figlia ricoverata - facebook.com Vai su Facebook
| nel ringraziarvi per le decine e decine di proposte che ci avete sottoposto, vi comunichiamo che da questo momento non sarà più possibile avanzare la propria candidatura per la posizione di magazziniere. #lavoraconnoi - X Vai su X
“Decine e decine di artigiani impegnati per gli allestimenti“ - “Tra i protagonisti della grande macchina tecnica che permette di ospitare il Lucca Comics & Games ci sono anche ... Come scrive msn.com