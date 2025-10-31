Decaro prende il largo De Luca a patti con Fico il Veneto resta blindato Schlein tra i suoi limiti e la bacchettata di Prodi

È come se le urne di novembre parlassero prima ancora di aprirsi. In Puglia Antonio Decaro corre da favorito assoluto contro Luigi Lobuono: il confronto televisivo di poche sere fa ha mostrato la distanza tra un candidato maturo e un avversario in netto ritardo. Decaro appare già presidente, con la forza dei vent’anni di amministrazione . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Decaro prende il largo. De Luca a patti con Fico il Veneto resta blindato. Schlein tra i suoi limiti e la bacchettata di Prodi

