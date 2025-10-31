Dopo l’esonero di Tudor e l’arrivo di Spalletti alla Juventus, la Serie A si prepara a un nuovo terremoto: pronto Daniele De Rossi. La Serie A non conosce pause, e anche lontano dal campo continua a regalare colpi di scena. Infatti, dopo il clamoroso cambio in casa Juventus, con Igor Tudor sollevato dall’incarico e Luciano Spalletti chiamato a guidare i bianconeri, l’attenzione ora si sposta su un’altra panchina illustre, dove la tensione è arrivata ormai al limite. L’esonero, secondo molti, è solo questione di tempo, e un nome pesante del calcio italiano — amatissimo dai tifosi e simbolo di una città intera — si prepara a tornare sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - De Rossi gli soffia la panchina: secondo esonero in Serie A