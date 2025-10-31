De Paola sul nuovo allenatore bianconero | Spalletti vuole rilanciarsi ma con cautela ha in mente una rivoluzione?
Inter News 24 De Paola ha analizzato le motivazioni dietro la scelta del tecnico toscano di accettare la Juventus: le parole del giornalista. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato l’ufficialità di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus, spiegando le possibili ragioni dietro la decisione del tecnico toscano di firmare un contratto fino a giugno 2026. Secondo De Paola, Spalletti avrebbe scelto la panchina bianconera con l’obiettivo di rilanciarsi dopo la parentesi negativa alla guida della Nazionale, ma mantenendo la massima prudenza per il futuro. «Forse ci sono accordi che non ci dicono. 🔗 Leggi su Internews24.com
