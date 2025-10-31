De Luca | Su riforma giustizia vicolo cieco governo-opposizione

Tempo di lettura: 5 minuti "E' arrivata alla conclusione la riforma della giustizia nel testo approvato dal Senato e la prospettiva ora del referendum. Vedo che ci stiamo avviando con chiassosa allegria verso un fallimento universale di chi ha promosso il referendum e di chi ha fatto la riforma. Siamo in un vicolo cieco tra maggioranza e opposizione". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso della sua trasmissione sui social del venerdì. "La riforma – ha detto De Luca – viene dal ritardo del centrosinistra, che ha governato per anni senza fare nulla sulla necessaria riforma della giustizia.

