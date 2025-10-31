De Luca – Schlein scoppia la pace in vista delle Elezioni Regionali
Tempo di lettura: < 1 minuto Una calorosa stretta di mano tra la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. All’iniziativa, questa mattina al Comune di Fisciano con studenti, associazioni universitarie e Forum giovani provinciale, dove sono intervenuti proprio il segretario Schlein, il segretario regionale PD, Piero De Luca e il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, ha partecipato anche il governatore uscente seduto in prima fila. La sua presenza non era stata annunciata. Prima dell’incontro nell’Aula consiliare, la stretta di mano cordiale davanti ai fotografi e giornalisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
