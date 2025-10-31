de frammentazione di servomutoteatro e liberaimago allo spazio teatro 89
giovedì 6 novembre 2025, ore 20.30 Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia 89, Milano secondo appuntamento di Nessun Confine 2526 - la stagione del padiglione DEFRAMMENTAZIONE Dramma Assoluto con Incursioni a Latere di Io Epico, ovvero UNA STORIA DI IMPOSSIBILITA? drammaturgia Fabio Pisano regia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
8 novembre 2025, ore 21 – Teatro / di servomutoTeatro ZERO e UNO sono amici, ma amici di vecchia data. La moglie di UNO è moglie, ma non di così vecchia data. Vorrebbero un figlio, marito e moglie, ma la natura, si sa, non è se