de frammentazione di servomutoteatro e liberaimago allo spazio teatro 89

Milanotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

giovedì 6 novembre 2025, ore 20.30 Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia 89, Milano secondo appuntamento di Nessun Confine 2526 - la stagione del padiglione DEFRAMMENTAZIONE Dramma Assoluto con Incursioni a Latere di Io Epico, ovvero UNA STORIA DI IMPOSSIBILITA? drammaturgia Fabio Pisano regia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

