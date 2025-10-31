Ddl Nordio in linea con il garantismo ex Pci-Pds Cesare Salvi pronto a votare sì
Voterebbe “sì”, Cesare Salvi, ex ministro del Lavoro ed ex senatore Pci-Pds-Ds, al referendum confermativo sul ddl Nordio che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
