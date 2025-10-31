Dazi Tajani smentisce Palazzo Chigi | ora chiede aiuto all’Ue

Sono passati poco più di dieci giorni, eppure il governo sembra aver già dimenticato quanto Palazzo Chigi comunicava solo il 20 ottobre. Allora la posizione era chiara: contro i dazi statunitensi sulla pasta al 107%, Roma aveva avviato colloqui bilaterali con Washington. Confermati, indirettamente, anche da Donald Trump. Ora, passati poco più di dieci giorni, le ipotesi sono due: o Antonio Tajani non ricorda che la linea fatta trapelare da Chigi era questa o, forse, le trattative con gli Usa sono fallite. E per questa ragione il ministro degli Esteri si trova a chiedere un aiuto a Bruxelles e, nello specifico, al commissario al Commercio, Maros Sefcovic, che ha condotto le trattative con gli Usa per l’accordo sui dazi al 15% tra Stati Uniti e Ue. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

