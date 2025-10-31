Dazi Tajani | Chiesto a Sefcovic sostegno a tutela dei produttori di pasta

Iltempo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho sollecitato il commissario" Ue, Maros Sefcovic a sostenerci nell'azione di tutela delle imprese italiane che producono ed esportano pasta perché non vediamo nessuna azione di dumping da parte italiana, ma semmai c'è un'azione di resistenza da parte dell'italian sounding contro i prodotti di qualità del Made in Italy". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una conferenza stampa congiunta con il commissario Ue per il Commercio, Maros Sefcovic, dopo il loro incontro a Villa Madama a Roma. Il riferimento è ai cosiddetti 'extra-dazi' Usa sulla pasta italiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

dazi tajani chiesto a sefcovic sostegno a tutela dei produttori di pasta

© Iltempo.it - Dazi, Tajani: "Chiesto a Sefcovic sostegno a tutela dei produttori di pasta"

Altri contenuti sullo stesso argomento

dazi tajani chiesto sefcovicDazi, Tajani: "Chiesto a Sefcovic sostegno a tutela dei produttori di pasta" - "Ho sollecitato il commissario" Ue , Maros Sefcovic a sostenerci nell'azione di tutela delle imprese italiane che producono ed ... Segnala iltempo.it

>ANSA-BOX/ Sefcovic a Roma, sul tavolo i dazi Usa e il Mercosur - Una visita non marginale, che si interseca in un periodo cruciale per la politica commerciale dell'Europa. ansa.it scrive

DAZI, TAJANI INCONTRA COMMISSARIO UE PER COMMERCIO - Il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, riceverà oggi a Villa Madama il Commissario UE per il Commercio, Maros Sefcovic. Come scrive 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Dazi Tajani Chiesto Sefcovic