Dazi Sefkovic | La pasta? Stiamo negoziando con gli Usa in collaborazione con Italia – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 "Come sapete, ci sono alcuni passaggi nell’indagine antidumping che ci hanno molto sorpreso: azioni da parte degli Stati Uniti verso l’Unione Europea, verso i produttori di pasta. Ma allo stesso tempo so che la questione era sul tavolo da un po’ di tempo. Almeno per quello che avevamo sentito: ovviamente stiamo verificando che avessero informazioni adeguate o sufficienti, o sufficientemente dettagliate, da alcuni produttori di pasta in Italia. Quindi quello che stiamo facendo attualmente, in questo momento, è in stretta collaborazione con il governo italiano e con i produttori per fornire tutti questi dettagli ed informazioni. 🔗 Leggi su Open.online
