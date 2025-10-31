Danilo D’Ambrosio si racconta | Inter coronamento di un sogno 2010…

Danilo D’Ambrosio. Nel corso di un’intervista concessa a Dan Peterson per “Storie di Serie A”, Danilo D’Ambrosio ha ripercorso con emozione la propria carriera, soffermandosi in particolare sugli anni trascorsi all’ Inter, club che ha sempre portato nel cuore fin da bambino: “ Il mio arrivo a Milano fu difficile perché l’Inter è la squadra che ho sempre tifato, quindi c’era una parte emotiva molto importante. Indossare e onorare la maglia della squadra per cui tifi non è come vestire quella di un’altra. Se non riesci a trovare il giusto equilibrio, rischi di far prevalere l’emozione sulla razionalità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it