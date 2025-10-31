Daniela Casulli la maestra condannata e poi assolta per pornografia minorile e corruzione di minorenne | Frequentare minorenni? Ho smesso non li trovo più interessanti

La decisione dei giudici di secondo grado ha ribaltato la sentenza che la condannava a sette anni e tre mesi di reclusione, oltre al divieto di lavorare a contatto con minori. Ora può teoricamente tornare in classe, ma i suoi progetti sembrano andare in un’altra direzione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Daniela Casulli, la maestra condannata e poi assolta per pornografia minorile e corruzione di minorenne: «Frequentare minorenni? Ho smesso, non li trovo più interessanti»

