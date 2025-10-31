Daniela Casulli il veto di Fratelli d' Italia su Zia Martina | un caso politico

Il veto di Fratelli d'Italia al ritorno a scuola di " Zia Martina ", al secolo Daniela Casulli, la maestra diventata famosa suo malgrado per aver fatto sesso con ragazzini di 14 anni. Il caso ha fatto discutere tutta Italia: la insegnante, 48 anni, sottoposta agli arresti domiciliari nel 2021 dopo la divulgazione di video che la ritraevano durante rapporti sessuali con giovanissimi, è stata assolta "perché il fatto non costituisce reato" (secondo la legge italiana l'età del consenso scatta proprio dai 14 anni) e ora dopo aver rivendicato la sua innocenza medita di riprendersi tutto quello che ha perso in questi anni: "Durante la detenzione ho studiato e superato un concorso, sono stata assunta ma poi licenziata dopo la condanna di primo grado - ha spiegato a Repubblica -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Daniela Casulli, il veto di Fratelli d'Italia su "Zia Martina": un caso politico

Argomenti simili trattati di recente

Daniela Casulli, dopo la condanna in primo grado, è stata assolta in Appello a Bari dall'accusa di produzione di materiale pedopornografico e corruzione di minore: «Non costituisce reato». «Sono maturata, i ragazzi li trovo infantili» - facebook.com Vai su Facebook

«Sesso con minori? Ormai mi è passata la voglia». Parla Daniela Casulli, la maestra assolta: «Ritorno in classe? Vorrei fare l’avvocata» - X Vai su X

Daniela Santanchè, Donzelli: «Da Fratelli d'Italia non è mai venuta meno la fiducia sull'operato del ministro» VIDEO - Mi auguro di sì, è un dirigente di partito ed è bene che svolga il suo dovere di dirigente di partito e sia presente». Scrive ilgazzettino.it

Daniela e i suoi Fratelli. Lo scomposto Chissenefrega-gate isola ancor più Santanchè - Poteva usare un’altra espressione, Daniela Santanchè per dire che non attribuisce troppa importanza alle critiche che le arrivano dal suo partito. Come scrive huffingtonpost.it

Daniela Santanché: "Orgogliosi del percorso con Fratelli d'Italia" alla Direzione del partito - "Orgogliosi del percorso che stiamo facendo e della fiducia che ogni giorno gli italiani ci dimostrano. Segnala quotidiano.net