Dammi il codice di sblocco del cellulare o ti accoltello | il video del rapinatore della metro blu M4 a Milano

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per aver minacciato e derubato alcuni passeggeri della metro M4 di Milano tra il 17 e il 20 ottobre: con il codice di sblocco dello smartphone ha poi utilizzato le carte di credito delle vittime. Il giovane è stato rintracciato dai poliziotti grazie alle telecamere della metropolitana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

