D’Ambrosio si racconta. L’ex difensore, da poco ritiratosi, ha ripercorso ai microfoni di Radio TV Serie A i momenti più significativi della sua carriera Appena appese le scarpe al chiodo, Danilo D’Ambrosio ha deciso di tornare indietro nel tempo e raccontare le tappe più importanti della sua carriera. Intervenuto a Radio TV Serie A, l’ex . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - D’Ambrosio e la rivelazione di mercato: «Alla Fiorentina rifiutai questa big inglese. Indossare la maglia del Toro è sicuramente un’emozione forte»

Fiorentina: i 3 moschettieri tra campo e mercato - Contro il Belenenses la Fiorentina rilancia Giuseppe Rossi, Mario Suarez e Babacar: in Europa League hanno l'occasione per riscattarsi e non finire sul mercato a gennaio. Come scrive calciomercato.com

Da uomo mercato per 35 milioni a panchinaro: Comuzzo scivolato indietro nella Fiorentina - La Fiorentina è tornata a vincere dopo più di un mese dall'ultima volta in cui era successo, sempre in Conference League ma nel ritorno del playoff contro gli ucraini del Polissya. tuttomercatoweb.com scrive

Fiorentina in acque pericolose, il mercato da 90 milioni di euro di Pradè non sta fruttando - La Fiorentina è in crisi e con il pareggio di ieri sul campo del Pisa, nel tanto atteso Derby dell'Arno, è stato certificato il peggior avvio di campionato della storia viola nell'era dei tre punti a ... Riporta tuttomercatoweb.com