Damascelli su Pioli | Ha capito che la Serie A non è l’Arabia Calendario folle e rogito Meazza ancora in ritardo

Dalle colonne de Il Giornale, Tony Damascelli ha fatto il punto sulla prossima giornata di Serie A, soffermandosi sui temi più caldi del momento: il calendario congestionato, la crisi di alcune big e la situazione legata al passaggio di proprietà del Meazza. «Il turno infrasettimanale non ha squilibrato la classifica, ma ha dato un altro colpo a Stefano Pioli, che deve aver compreso come la Serie A non sia il mondo fiabesco del football saudita. La Fiorentina, penultima in classifica in compagnia degli odiati pisani, roba da Vernacoliere, merita uno dei gironi danteschi.

