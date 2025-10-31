Dallo Spazio alla strategia L’Italia punta in alto con 7,5 miliardi di investimenti
Milano ha chiuso la seconda edizione degli Stati generali della Space economy con una giornata densa di contenuti e significati. Nell’HangarBicocca si sono riuniti rappresentanti di governo, industria e ricerca per tracciare le prossime traiettorie della filiera spaziale italiana, in un anno cruciale segnato dall’entrata in vigore della legge sullo spazio e dall’avvicinarsi della ministeriale Esa. L’iniziativa, promossa dall’Intergruppo parlamentare per la Space economy presieduto da Andrea Mascaretti, ha riunito istituzioni e stakeholder in un confronto che ha intrecciato tecnologia e politica industriale, talento e sovranità, visione nazionale e integrazione europea. 🔗 Leggi su Formiche.net
