Milano ha chiuso la seconda edizione degli Stati generali della Space economy con una giornata densa di contenuti e significati. Nell’HangarBicocca si sono riuniti rappresentanti di governo, industria e ricerca per tracciare le prossime traiettorie della filiera spaziale italiana, in un anno cruciale segnato dall’entrata in vigore della legge sullo spazio e dall’avvicinarsi della ministeriale Esa. L’iniziativa, promossa dall’Intergruppo parlamentare per la Space economy presieduto da Andrea Mascaretti, ha riunito istituzioni e stakeholder in un confronto che ha intrecciato tecnologia e politica industriale, talento e sovranità, visione nazionale e integrazione europea. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dallo Spazio alla strategia. L’Italia punta in alto con 7,5 miliardi di investimenti