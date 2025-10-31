Dall' elezione in FdI al sostegno a Decaro | colpo di scena regalato da Roberto Quarta

BRINDISI – Dall'elezione con Fratelli d'Italia alla lista che supporta il candidato governatore del centrosinistra, Antonio Decaro. Il consigliere comunale Roberto Quarta saluta il centrodestra. Il transito fra le file del centrosinistra è stato ufficializzato stamattina, con il conferimento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

