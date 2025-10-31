Dalle guerre al bullismo fino alla ludopatia il Vescovo | Attenzione ai centri scommesse troppo vicini alle scuole
Ritorna, oggi, l’appuntamento con "9 minuti", la video-intervista dell'ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. ?I temi L’Arcivescovo, per iniziare, ha offerto qualche spunto di riflessione in merito allo scenario internazionale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il bullismo cinese contro l'Ue, che cerca un modo per uscirne. Pechino si mostra dialogante, ma usa semiconduttori e terre rare come arma e l’economia come leva politica contro Bruxelles. Di Giulia Pompili - facebook.com Vai su Facebook