Dalla Regione 74 milioni ai Comuni | erogata la quarta trimestralità dei trasferimenti per il 2025
L’assessore regionale delle Autonomie locali, Andrea Messina, ha firmato il decreto con il riparto definitivo dei trasferimenti regionali ai Comuni, relativi alla quarta trimestralità di quest'anno. Le risorse, pari a 74 milioni di euro completano il quadro dei fondi destinati ai Comuni siciliani. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Finanziato con 9 milioni dalla Regione, assunti 43 psicologi che garantiranno per tre anni il servizio in 285 scuole calabresi per un totale di 2.893 classi di primo e secondo ciclo - facebook.com Vai su Facebook
Stanziati altri 4,5 milioni da Regione Lombardia per potenziare la rete dei Centri per la Famiglia, che si aggiungono agli 8 milioni già previsti. Obiettivo: sostenere i progetti già attivi e incrementare il numero di Centri presenti sul territorio. Info: http://reglomb.it/s - X Vai su X
Restart, nuovo passo avanti per i territori del cratere: 42 milioni per Comuni e progetti di sviluppo - Nuovo passo avanti per il programma Restart, il piano di sviluppo dedicato ai territori colpiti dal sisma del 2009. Scrive laquilablog.it
In Abruzzo 105 milioni per 109 comuni - Nella Sala Ipogea del Consiglio regionale, trasformata per un giorno in una sorta di mappa viva dell'Abruzzo, sindaci e amministratori hanno firmato il cartellone con i nomi dei 109 comuni beneficiari ... Lo riporta ansa.it
Rigenerazione Urbana Abruzzo: 78 milioni ai piccoli comuni - La Regione Abruzzo investe 78 milioni per riqualificare spazi pubblici e servizi nei comuni sotto i 30. Riporta abruzzonews.eu