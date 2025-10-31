Dalla puntura alla pillola svolta sui farmaci dimagranti | Ma il costo resta proibitivo
La danese Novo Nordisk e l’americana Eli Lily verranno presto autorizzate a vendere i loro prodotti sotto forma di pasticche. Saranno resistenti ai succhi gastrici e per questo potranno essere ingerite senza che l’effetto venga vanificato. 🔗 Leggi su Repubblica.it
