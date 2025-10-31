Dalla prima lavatrice d'Italia alla rivoluzione a tre cestelli | un viaggio iniziato 80 anni fa
Prima del 1946, fare il bucato era sinonimo di fatica fino all’arrivo della prima lavatrice, progettata e prodotta in Italia, nelle case degli italiani. Si trattava della Candy Modello 50. Oggi lo stesso brand svela al pubblico la nuova arrivata, quella a tre cestelli, e nella mostra “An Archive of Possible Machines” racconta gli 8 decenni di ingegno di un marchio che ancora non smette di innovare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
80 anni di ingegno che nasce a Monza Dalla prima lavatrice italiana nel 1945 ️ — nata proprio qui, a Monza, grazie alla visione della famiglia Fumagalli — @candyitalia ha rivoluzionato la vita domestica di milioni di famiglie rendendo la tecnologia se - facebook.com Vai su Facebook
Dalla prima lavatrice d’Italia alla rivoluzione a tre cestelli: un viaggio iniziato 80 anni fa - Prima del 1946, fare il bucato era sinonimo di fatica fino all’arrivo della prima lavatrice, progettata e prodotta in Italia, nelle case degli italiani ... fanpage.it scrive