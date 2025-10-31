Dalla pista alla strada la sicurezza è anche un fatto mentale
La sicurezza stradale non è solo una questione di limiti di velocità: è una questione di atteggiamento mentale, consapevolezza e attenzione. Oggi non parliamo solo di Motosport, ma partendo proprio dallo quello oggi affrontiamo un problema purtroppo di grande attualità. In Italia, le statistiche parlano chiaro: la distrazione è tra le prime cause di incidenti, seguita da una velocità non adeguata alle condizioni — che non significa per forza superare i limiti. In questo approfondimento, Beatrice Frangione e Luca Preti affrontano il tema con un punto di vista concreto e realistico, partendo dall’esperienza personale di Luca, per capire come possiamo cambiare mentalità e rendere le nostre strade più sicure. 🔗 Leggi su Oasport.it
