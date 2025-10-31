Dalla Palestina all' Afghanistan | quale diritto?

Leccotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che cosa sta succedendo in Palestina, in Afghanistan, nel Rojava e lungo le rotte migratorie che portano in Europa? Che ne è dei diritti delle persone che vivono in questi luoghi? Di fronte a situazioni così drammatiche, quale spazio rimane al diritto internazionale?A queste domande e attorno a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

palestina afghanistan dirittoA Lecco l’incontro “Dalla Palestina all’Afghanistan: quale diritto?” - Dibattito sui diritti umani e sul ruolo del diritto internazionale nei conflitti contemporanei Appuntamento sabato 8 novembre con gli interventi di Tognoni, Facchini, Noseda e Savoia LECCO – Un pomeri ... Da msn.com

Vacillano il cessate-il-fuoco a Gaza e il sostegno a Kiev e altre notizie interessanti - Le Forze armate di Israele (Idf, Tzahal) hanno attuato un raid per colpire delle postazioni di Hamas all'interno della Striscia di Gaza. Riporta limesonline.com

M.O., Meloni: Israele non ha diritto di impedire Stato Palestina - "Riteniamo che Israele non abbia il diritto di impedire che domani nasca uno Stato palestinese, né di costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania al fine di impedirlo. Lo riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Palestina Afghanistan Diritto