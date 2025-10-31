Dalla Palestina all' Afghanistan | quale diritto?

Che cosa sta succedendo in Palestina, in Afghanistan, nel Rojava e lungo le rotte migratorie che portano in Europa? Che ne è dei diritti delle persone che vivono in questi luoghi? Di fronte a situazioni così drammatiche, quale spazio rimane al diritto internazionale?

Giovedì 30 ottobre la giornalista Barbara Schiavulli, già sulla Global Sumud Flotilla, sarà a Brescia al Cinema Sereno (ore 20.30) per "L'ultima frontiera dei diritti. Dall'Afghanistan alla Palestina: chi decide chi ha voce?".

A Lecco l'incontro "Dalla Palestina all'Afghanistan: quale diritto?" - Dibattito sui diritti umani e sul ruolo del diritto internazionale nei conflitti contemporanei Appuntamento sabato 8 novembre con gli interventi di Tognoni, Facchini, Noseda e Savoia LECCO – Un pomeri ...

