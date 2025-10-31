Dalla droga alla rinascita Achille Costacurta | Chiedevo l’eutanasia perché non avevo più emozioni Quella è stata la prima volta che ho visto piangere mio padre

Dal buio della droga e dei Tso alla rinascita: il figlio di Billy Costacurta si confessa nel podcast One More Time di Luca Casadei. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

Achille Costacurta: «Ho preso tutto il metadone che c’era e ho cercato di morire. Quando ho chiesto l'eutanasia ho visto papà piangere per la prima volta» - Achille Costacurta, 21 anni, è il protagonista della nuova puntata del podcast One More Time, condotto da Luca Casadei. Scrive msn.com

Achille Costacurta a One More Time : «Mi hanno legato al letto per tre giorni, ho subito sette Tso, ho tentato di togliermi la vita a 15 anni. Oggi sono vivo e voglio aiutare ... - Il figlio dell’ex calciatore Billy Costacurta e dell’attrice Martina Colombari ripercorre la sua adolescenza complicata tra detenzione, droghe, rabbia e la diagnosi di Adhd, un tentativo di suicidio e ... Si legge su vanityfair.it