Dalla Bmta appello ai giovani del Mezzogiorno | Restate il Sud è ricco di opportunità

Sono stati i giovani i veri protagonisti dell’apertura della XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Bmta). L’inaugurazione si è tenuta nella Basilica paleocristiana di Paestum, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni, da anni al centro delle iniziative della manifestazione. “Un ringraziamento al vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, monsignor Vincenzo Calvosa, per la sua vicinanza e per aver voluto fortemente che i giovani fossero protagonisti dell’apertura in Basilica – ha dichiarato il fondatore e direttore della Bmta Ugo Picarelli –. Questo sito è non solo un luogo simbolo della comunità e parte del Parco Archeologico, ma anche lo spazio che per anni ha ospitato ArcheoLavoro, la sezione della Borsa dedicata all’orientamento post diploma e post laurea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it