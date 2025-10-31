Dal primo kamikaze Yataga all’operazione Spiderweb | parla l' ucraino che ha cambiato la guerra dei droni
All'inizio del 2014, gli ingegneri di Valeriy Borovyk, presidente della New Energy of Ukraine alliance e proprietario dell'azienda militare First contact, vennero nel suo ufficio e gli proposero di creare un nuovo tipo di prodotto: droni da combattimento. Progettarono lo 'Yataga', il primo drone. 🔗 Leggi su Today.it
