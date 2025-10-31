Dal padre di Sempio pagamenti occulti a persone diverse dagli avvocati cosa dice la Finanza nell’indagine sui soldi a Venditti per Garlasco

Open.online | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da parte di Giuseppe Sempio ci sarebbero stati pagamenti con «modalità occulte» nei confronti di «persone diverse» dagli avvocati di fiducia che assistevano suo figlio Andrea Sempio. Così chiariscono in un’informativa gli uomini della Guardia di Finanza uno degli elementi dietro l’indagine per corruzione sul 71enne padre dell’indagato per omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Pagamenti che si distinguerebbero da quelli invece fatti agli avvocati, tra cui Massimo Lovati, come emerso dagli atti relativi alle perquisizioni di ottobre scorso nei confronti di papà Sempio e dell’ex pm Mario Venditti. Che cosa hanno scritto i finanzieri su Giuseppe Sempio. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

padre sempio pagamenti occultiDal padre di Sempio «pagamenti occulti a persone diverse dagli avvocati», cosa dice la Finanza nell’indagine sui soldi a Venditti per Garlasco - Già a ottobre, prima delle perquisizioni, i finanzieri spiegavano quanto fosse chiaro dalle intercettazioni che i Sempio aveva dovuto pagare sia gli avvocati che «quei signori lì». msn.com scrive

padre sempio pagamenti occultiGiuseppe Sempio indagato, la rivelazione sui pagamenti "occulti" smentiscono il padre di Andrea - Un'informativa della guardia di finanza mette in dubbio la natura dei pagamenti eseguiti da Giuseppe Sempio, padre di Andrea, ai suoi avvocati ... Lo riporta virgilio.it

padre sempio pagamenti occultiGarlasco, «i soldi di Giuseppe Sempio per un pagamento occulto» - È l’ipotesi della Guardia di Finanza di Brescia in un’informativa depositata agli atti dell’indagine per corruzione in atti giudiziari a carico dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, in concorso ... Si legge su giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Padre Sempio Pagamenti Occulti