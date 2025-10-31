Dal padre di Sempio pagamenti occulti a persone diverse dagli avvocati cosa dice la Finanza nell’indagine sui soldi a Venditti per Garlasco

Da parte di Giuseppe Sempio ci sarebbero stati pagamenti con «modalità occulte» nei confronti di «persone diverse» dagli avvocati di fiducia che assistevano suo figlio Andrea Sempio. Così chiariscono in un’informativa gli uomini della Guardia di Finanza uno degli elementi dietro l’indagine per corruzione sul 71enne padre dell’indagato per omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Pagamenti che si distinguerebbero da quelli invece fatti agli avvocati, tra cui Massimo Lovati, come emerso dagli atti relativi alle perquisizioni di ottobre scorso nei confronti di papà Sempio e dell’ex pm Mario Venditti. Che cosa hanno scritto i finanzieri su Giuseppe Sempio. 🔗 Leggi su Open.online

