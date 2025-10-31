Dal MIT una nuova proroga semplificata per la segnalazione degli abusi edilizi

Il MIT avvia la procedura digitale per la segnalazione uniforme degli abusi edilizi: nasce la Banca Dati Nazionale sull’Abusivismo Edilizio, strumento chiave per trasparenza, controllo e pianificazione territoriale.. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha introdotto una nuova procedura semplificata che consente a Comuni e Prefetture di segnalare in modo più rapido e uniforme gli abusi edilizi presenti sul territorio nazionale. Si tratta di un passaggio fondamentale verso la creazione della Banca Dati Nazionale sull’Abusivismo Edilizio (BDNAE), uno strumento atteso da anni e destinato a diventare il fulcro del monitoraggio e del contrasto all’illegalità nel settore edilizio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it