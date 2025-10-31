Dal mare alla montagna promozione integrata del turismo | dalla Regione arrivano 56mila euro

Dall’entroterra al mare. Oggigiorno non ha più senso parlare di politiche turistiche locali valide per un singolo territorio ma di azioni condivise e sinergiche volte a valorizzare il territorio nella sua interezza al fine di proporre ai visitatori un’offerta completa e articolata che soddisfi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

